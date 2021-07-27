Олимпиада-2020: рапирист из Гонконга одержал историческую для автономии золото – тысячи жителей города устроили массовые празднования

Чюн Ка Лун после награждения

Рапирист из Гонконга Чюн Ка Лун выиграл золото на Олимпиаде в Токио, для автономной территории это стало четвертой наградой за все время участия в Играх, за его финальным поединком следили тысячи человек, пишет South China Morning Post.

В финале он победил Даниэле Гароццо из Италии со счетом 15:11. Это первая медаль Гонконга на Играх в Токио.

Бронзовую медаль завоевал Александр Чоупенич из Чехии. В матче за третье место он победил Такахиро Шикине из Японии со счетом 15:8.

Данная победа стала первой со времен передачи Британией Гонконга Китаю и образовании специального административного района в 1997 году. Единственным золотом ранее была медаль ещё Британского Гонконга на Играх-1996 в Атланте.

Тысячи человек наблюдали за финальным поединком против итальянца в одном из торговых центров мегаполиса. После жители города начали праздновать исторический триумф спортсмена. Отметим, что на данный момент на Играх-2020 у Гонконга одна медаль в зачете.

По материалам: УНН