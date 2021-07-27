Олимпиада-2020: австралийская пловчиха эмоционально и нецензурно отреагировала в прямом эфире на собственное золото

Австралийская пловчиха Кейли Маккиоун, установившая во вторник олимпийский рекорд и принесшая третье золото сборной Австралии на Олимпийских играх в Токио, нечаянно выругалась в прямом эфире телеканала 7News, когда ее попросили передать привет семье, передает .

Телеканал разместил видеосюжет без купюр, но с просьбой “соблюдать осторожность при просмотре”.

Австралийская спортсменка выиграла золотую медаль в заплыве на 100 метров на спине. На просьбу передать привет своей семье 20-летняя девушка отреагировала так быстро и бурно, что сама удивилась, “Да! Черт возьми!”, — взволнованно сказала она, после чего смутилась, прикрыла лицо рукой и принесла извинения зрителям 7News.

Взяв себя в руки, Маккиоун отметила, что посвятила победу своей семье. “Я надеюсь, что вы гордитесь (мной), и я продолжу делать все, чтобы вы гордились”, — сказала она. Мать австралийской спортсменки Шерон Маккиоун отреагировала шуткой: “Ругается в телеэфире? Я поговорю с ней позже”, — сообщила она телеканалу.

Кейли Маккиоун финишировала с результатом 57,47 секунды. Второе место заняла канадка Кайли Масс (57,72), третьей стала американка Реган Смит (58,05). На счету австралийской спортсменки три серебряные медали чемпионатов мира, а также золото летних юношеских Олимпийских игр (2018).

Для сборной Австралии на этих Играх — это одна из 8 медалей в целом к этому моменту.

По материалам: УНН