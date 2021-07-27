Олимпиада-2020: 12 украинских спортсменов будут соревноваться 28 июля

Завтра, 28 июля, на ХХХИ летних Олимпийских играх на старт выйдут 12 представителей Украины. ️Розклад выступлений обнародовали на странице “НОК Украины и олимпийская команда” в Facebook, пишет

В пятый медальный день Олимпийских игр будут разыграны 23 комплекта наград. За них поборются 12 спортсменов из Украины.

5:01 – мужчины (олимпийский раунд 1/32): Алексей Гунбин.

11:57, 13:15 – женщины (олимпийский раунд 1/32) Анастасия Павлова, Вероника Марченко.

5:00 – Кеджау Ньябали (до 90 кг). Финальный блок 11.00

5:00 (корт 1) – женщины, одиночный разряд (1/4 финала): Элина Свитолина

5:00 (корт 3) – женщины, парный разряд (1/4 финала) Людмила Киченок / Надежда Киченок

5:30 – двойка парная, легкий вес (предыдущие заезды): Игорь Хмара и Станислав Ковалев

7:05, 9:15 – женщины, каноэ (предварительные соревнования): Виктория Ус.

13:15 – мужчины, личное многоборье (финал): Илья Ковтун, Петр Пахнюк.

Украинская теннисистка Элина Свитолина прошла в четвертьфинал олимпийского турнира по теннису на Играх в Токио. Украинские пловцы Михаил Романчук и Сергей Фролов прошли в финал дистанции 800 метров вольным стилем на Олимпийских Играх в Токио, при том Михаил Романчук установил новый олимпийский рекорд.

В олимпийском Токио состоялся третий день соревнований боксерского турнира в рамках которого выступила наша Анна Лысенко.

По материалам: УНН