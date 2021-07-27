Чемпион Украины усилился хоккеистом с фарм-клуба НХЛ

Хоккейный клуб “Донбасс” продлил комплектацию состава перед стартом сезона-2021/22, подписав легионера, сообщает со ссылкой на сайт команды.

Что известно

Донецкий клуб заключил контракт с 24-летним американским защитником Джейленом ели. Соглашение рассчитано на один год.

Детали

Елей родился в Детройте. Увлекся хоккеем благодаря занятию этим видом спорта двух старших братьев. Начал играть в хоккей в пригороде Детройта Сент-Клер-Шорс. Сезон 2014/15 провел в составе “Блумингтона”, играя в главной юниорской хоккейной лига США (51 матч, 18 очков, 3 + 15).

В хоккейной лиге Онтарио провел три сезона, выступая за “Ошава Дженералз” и “Флинт Фаербердз” — 169 игр, 104 очка (24 + 80).

Во второй по силе профессиональной хоккейной лиге Северной Америки играл в составе фарм-клуба “Аризона Койотис” (НХЛ) — “Тусон Роудраннерс”. Команда выступает в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции. За пять сезонов в Американской хоккейной лиге провел 67 матчей — 14 очков (4 + 10), коэффициент полезности — “+11”.

Прошлый сезон провел, защищая цвета “Тусон Роудраннерс”. В 17-ти матчах заработал 6 очков (2 + 4) при коэффициенте полезности “+2”.

Что предшествовало этому

Иностранный специалист возглавил действующего чемпиона Украины.

По материалам: УНН