Спорт

Бокс: украинка получила дебютную победу на Олимпийских играх

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 Менее минуты назад

Бокс: украинка получила дебютную победу на Олимпийских играх

В олимпийском Токио состоялся третий день соревнований боксерского турнира в рамках которого выступила наша Анна Лысенко, сообщает со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса Украины.

Единственная представительница женской сборной Украины по боксу на этих Играх Анна Лысенко, выступающая в весовой категории до 69 кг, единогласным решением судей — 5:0 победила соперницу из Марокко Умайма Бель Ахбиб, и вышла в 1/4 финала.

Данный выигрыш стал дебютным в карьере для Лысенко на Олимпийских играх.

Следующей оппоненткой украинки станет Бусеназ Сюрменели из Турции.

Украинцы одержали третью медаль на Олимпиаде-2020.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Казахский финтех Kaspi.kz покупает Portmone

1 час ago

Автопилот Tesla принимает Луну за желтый сигнал светофора

2 часа ago

В Украине резко ухудшится погода

3 часа ago

Чехия планирует построить завод по производству аккумуляторов для электрокаров

4 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button