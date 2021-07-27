Бокс: украинка получила дебютную победу на Олимпийских играх

В олимпийском Токио состоялся третий день соревнований боксерского турнира в рамках которого выступила наша Анна Лысенко, сообщает со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса Украины.

Единственная представительница женской сборной Украины по боксу на этих Играх Анна Лысенко, выступающая в весовой категории до 69 кг, единогласным решением судей — 5:0 победила соперницу из Марокко Умайма Бель Ахбиб, и вышла в 1/4 финала.

Данный выигрыш стал дебютным в карьере для Лысенко на Олимпийских играх.

Следующей оппоненткой украинки станет Бусеназ Сюрменели из Турции.

Украинцы одержали третью медаль на Олимпиаде-2020.

По материалам: УНН