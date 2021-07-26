Выразили протест против сексуализации спорта: немецкие гимнастки выступили на Олимпиаде в закрытых комбинезонах

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Немецкие гимнастки выступили на Олимпийских играх в Токио в закрытых комбинезонах. Таким образом они выразили протест против сексуализации спорта. Об этом пишет со ссылкой на The Washington Post.

Гимнастки Германии выделялись среди других участников Олимпиады в Токио в воскресенье во время командного квалификационного раунда тем, что носили комбинезоны, а не традиционные купальники. Впервые они надели боди на соревнованиях во время чемпионата Европы в апреле, когда Федерация гимнастики Германии заявила, что выбор одежды был призван противодействовать “сексуализации” в спорте.

“Мы хотели показать, что каждая женщина, каждый должен решать, что надеть. В то время немецкие женщины не были уверены, что они наденут на воскресные соревнования, но они выбрали одежду, которая, как они надеялись, поможет им выступить в оптимальном психологическом состоянии”, – заявила одна из спортсменок.

На прошлой неделе скандал, связанный со спортивной экипировкой произошел вокруг женской сборной Норвегии по пляжному гандболу.

Их команду оштрафовали на 1500 евро за то, что спортсменки вышли на поединок Чемпионата Европы в шортах, а не бикини.

Европейская федерация гандбола заявила, что штраф наложен за использование неподходящей одежды, что не соответствует единым правилам пляжного гандбола.

В то же время в течение ближайших месяцев вопрос изменений по игровой форме в пляжном гандболе планируют рассмотреть на высшем уровне.

По материалам: УНН