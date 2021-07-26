Спорт

Сестры Киченок пробились в 1/4 финала теннисных соревнований на ОИ-2020

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Сестры Киченок пробились в 1/4 финала теннисных соревнований на ОИ-2020

Представительницы украинского тенниса сестры Киченок завоевали второй выигрыш на Олимпийских играх в Токио, сообщает со ссылкой на сайт соревнований.

Людмила и Надежда Киченок одержали победу в матче против итальянок Саре Эррани и Жасмин Паолини — 7:6 (7:4), 6:2 и вышли в четвертьфинал Олимпийского турнира.

Следующие соперницы сестер Киченок станут известны в противостоянии нидерландской пары Бертенс/Схурс и российского дуэта Веснина/Кудерметов.

Столица Японии — Токио — получила право на проведение летней Олимпиады 7 сентября 2013 года, опередив испанский Мадрид и турецкий Стамбул.

По материалам: УНН

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