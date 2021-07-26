Олимпийские игры в Токио: 27 июля будут соревноваться 11 украинцев

В пятый день Олимпиады-2020 в Токио за медали поборются 11 украинский. Расписание выступлений украинский обнародовали на странице “НОК Украины и олимпийская команда” в Facebook, пишет

27 июля, на ХХХИ летних Олимпийских играх на старт выйдут 11 представителей Украины.

03:00 – 10:30 – микст, пистолет Елена Костевич, Олег Омельчук

7:20 – одиночный разряд, мужчины (групповой раунд, корт № 3): Артем Почтарев

7:44 – женщины, личные соревнования, 1/32 финала: Лидия Сиченикова

Не ранее 08:00 – одиночный разряд, центральный корт, матч 3 женщины (раунд 3): Элина Свитолина

8:00 (10:15 финал) – слалом, женщины (полуфинал): Виктория Ус

8:12 – женщины, полусредний вес, до 69 кг (1/16 финала): Анна Лысенко

09:00 – маунтинбайк Яна Беломоина

13:20 – свободным стилем, 100 м (предварительные заплывы) Сергей Швецов 14:40 – свободным стилем, 800 м (предварительные заплывы) Сергей Фролов, Михаил Романчук.

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан проиграла на первом этапе соревнований. На Олимпиаде в Токио перенесли соревнования четырех украинских спортсменов за приближения к городу тайфуна.

Украинскую триатлонистку Юлию Елистратов временно отстранили от участия в Олимпиаде-2020.

По материалам: УНН