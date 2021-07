Олимпиада-2020: Украина финишировала 6-й в синхронном виде прыжков в воду на Играх

Соревнования по прыжкам в воду стартовали для Украины в понедельник, 26 июля. Первыми выступали украинские синхронисты, которые финишировали в финале на 6-й позиции, пишет .

Сборная Украины за квалификационный период получила шесть лицензий: пять в личных прыжках, одну — в синхронных. Две из них получил 15-летний Алексей Середа — кроме синхронных прыжков, он будет соревноваться в прыжках с 10-метровой вышки.

В синхронных прыжках Алексей Середа соревновался в паре с 19-летним Олегом Сербиным.

Формат соревнований предусматривал выполнение каждой сборной шесть прыжков. В зависимости от сложности прыжка, а также входа в воду, спортсмены получали оценки.

Среди участников соревнований Украина и хозяева соревнований Япония имели самую легкую программу прыжков. В сумме результат наших спортсменов — 400.44 баллов.

Олимпийскими чемпионами по прыжкам в воду стали представители Великобритании. За последний прыжок они получили 101 балл, хотя перед заключительной попыткой преимущество Великобритании над Китаем составляло всего один балл. Такое же расстояние было и по итогам всех шести прыжков.

Серебро: Китай — 470.58 баллов. Бронза: делегация Олимпийского комитета России — 439.92.

They’ve done it! #GBR ’s Tom Daley and Matty Lee win the men’s synchronised 10m platform final — a career first gold medal for four-time Olympian Daley! #Diving @TeamGB @ fina1908 pic.twitter.com/iiwW5u4JTJ

— Olympics (@Olympics) July 26, 2021

По материалам: УНН