УПЛ: “Шахтер” с минимальным разрывом переиграл “Ингулец”

На НСК “Олимпийский” 24 июля состоялся матч между ФК “Шахтер”, где с недавних пор уже новый тренер Де Дзерби, и ФК “Ингулец”, передает со ссылкой на трансляцию матча.

В первом туре украинской Премьер-лиги в сезоне 2021/2022 донецкий “Шахтер” со счетом 2: 1 переиграл “Ингулец” из Петрово.

“Шахтер” уже в первом тайме сделал первый гол. На 12 минуте в ворота “Ингула” пробил Лассина Траоре. На 35-й минуте вратаря ударом пробил — 2: 0.

Впрочем, на 82-й минуте “Ингулец” отыграл один гол: Макйл Стивен сделал счет на табло 2:1.

Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Марлон, Тарас Степаненко, Виктор Корниенко (Вита 83), Манор Соломон, Алан Патрик (Георгий Судаков 70), Николай Матвиенко, Лассина Траоре, Майкон де Андраде, Педриньо (Тете 70).

Ингулец Евгений Гальчук, Евгений Запорожец, Владислав Шарай (Иван Головкин 73), Павел Полегенько, Андрей Коробенко, Артем Ситало (Майкл Гопе Стефен 46), Виталий Павлов (Александр Козак 73), Михаил Шишко, Евгений Опанасенко, Максим Ковалев, Дмитрий Поспелов.

Два украинских клуба получили соперников в новом турнире от УЕФА.

По материалам: УНН