Спорт
Вторая медаль для Украины: шпажист Игорь Рейзлин завоевал “бронзу” на Олимпиаде
Украинский шпажист Игорь Рейзлин завоевал “бронзу” Олимпийских игр в Токио, передает со ссылкой на сайт ОИ.
В полуфинале Рейзлина уступил итальянец Андреа Сантарелли со счетом 15:12.
Украинский шпажист Игорь Рейзлин победил двух титулованных представителей Швейцарии Беньямина Штеффена (15:11) и Макса Хайнцера (15:12), далее заставил сложить оружие главную сенсацию турнира 18-летнего Мохаммеда Эль-Сайеда из Египта и вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио.
Украина получила первую награду на Олимпиаде-2020, обладательницей первой награды в Токио стала украинская дзюдоистка Дарья Билодид, которая завоевала “бронзу” в весе до 48 кг.
По материалам: УНН