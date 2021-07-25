Спорт

Вторая медаль для Украины: шпажист Игорь Рейзлин завоевал “бронзу” на Олимпиаде

Photo of Admin Admin Send an email 18 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Вторая медаль для Украины: шпажист Игорь Рейзлин завоевал "бронзу" на Олимпиаде

Украинский шпажист Игорь Рейзлин завоевал “бронзу” Олимпийских игр в Токио, передает со ссылкой на сайт ОИ.

В полуфинале Рейзлина уступил итальянец Андреа Сантарелли со счетом 15:12.

Украинский шпажист Игорь Рейзлин победил двух титулованных представителей Швейцарии Беньямина Штеффена (15:11) и Макса Хайнцера (15:12), далее заставил сложить оружие главную сенсацию турнира 18-летнего Мохаммеда Эль-Сайеда из Египта и вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио.

Украина получила первую награду на Олимпиаде-2020, обладательницей первой награды в Токио стала украинская дзюдоистка Дарья Билодид, которая завоевала “бронзу” в весе до 48 кг.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 18 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года для каждого знака зодиака

1 час ago

В июне Фонд гарантирования вкладов возместил вкладчикам почти 11,2 миллиона

1 час ago

Похолодание в Южной Африке побило 19 температурных рекордов за сутки

2 часа ago

«Восточное партнерство»: неприятные сюрпризы для Кремля

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button