Вторая медаль для Украины: шпажист Игорь Рейзлин завоевал “бронзу” на Олимпиаде

Украинский шпажист Игорь Рейзлин завоевал “бронзу” Олимпийских игр в Токио, передает со ссылкой на сайт ОИ.

В полуфинале Рейзлина уступил итальянец Андреа Сантарелли со счетом 15:12.

Украинский шпажист Игорь Рейзлин победил двух титулованных представителей Швейцарии Беньямина Штеффена (15:11) и Макса Хайнцера (15:12), далее заставил сложить оружие главную сенсацию турнира 18-летнего Мохаммеда Эль-Сайеда из Египта и вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио.

Украина получила первую награду на Олимпиаде-2020, обладательницей первой награды в Токио стала украинская дзюдоистка Дарья Билодид, которая завоевала “бронзу” в весе до 48 кг.

По материалам: УНН