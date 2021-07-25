Все лицо в крови: Беринчик в кулачном бою нокаутировал ирландца российского происхождения

Украинский боксер Денис Беринчик нокаутом победил ирландского бойца смешанных единоборств Артема Лобова, который имеет российское происхождение. Бой проходил на голых кулаках, передает со ссылкой на трансляцию.

24 июня в Дворце спорта в Киеве Беринчик провел бой на голых кулаках против экс-бойца UFC Артема Лобова (MMA: 13-15-1, Bare Knuckle FC: 2-1), уроженца России, который сейчас представляет Ирландию.

Формат кулачного боя — 5 раундов по 2 минуты.

В течение всего поединка Беринчик доминировал: в частности преобладали скорость работы рук и техника украинца. Во время клинчей Беринчик тоже превосходил оппонента.

Как следствие, в 3-м и 4-м раундах, судья отсчитывал нокдаун для “Русского молота”.

Бой был досрочно остановлен после 4-го раунда, когда Лобов отказался продолжать дуэль. Ирландец в настоящее время имел все лицо в крови.

О поединке стало известно в марте, когда боец смешанных единоборств Лобов принял вызов украинского боксера Дениса Беринчика после его выигрыша в крайнем бою с чилийцем Хосе Санчесом.

По материалам: УНН