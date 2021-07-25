Вошла в историю Олимпийских игр с рекордом: грузинская спортсменка заявила о завершении карьеры

Нино Салуквадзе, которая выступает за Грузию в стрельбе из пистолета, стала первой женщиной, которая приняла участие в девяти Олимпийских играх, передает со ссылкой на Новости Грузия.

Сегодня на Олимпиаде в Токио Салуквадзе выступила в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, но не смогла пройти квалификацию, заняв 31-е место из 53. Впереди у нее выступление в стрельбе из спортивного пистолета на 25 м.

Войдя в историю Олимпийских игр по числу участий, спортсменка подтвердила журналистам, что завершает спортивную карьеру.

“Я завершаю карьеру. Если и увидите меня [на следующей Олимпиаде], то как тренера”, — приводит агентства ТАСС слова Салуквадзе.

О том, что грузинка Нино Салуквадзе стала единственной женщиной, принявшей участие в девяти Олимпиадах, написали практически все международные СМИ. По восемь раз в Играх участвовали выступавшая за ФРГ и Италию Йозефа Идем (гребля на байдарках) и канадка Лесли Томпсон (академическая гребля).

Салуквадзе дебютировала на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле, выступая за Советский Союз. Тогда она выиграла золотую медаль в стрельбе из спортивного пистолета на 25 м и стала серебряным призером в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.

С тех пор она появлялась на всех Олимпийских играх, а в 2008 году в Пекине выиграла бронзовую медаль, выступая за Грузию. За всю свою стрелковую карьеру Салуквадзе завоевала 86 медалей.

В этом году Салуквадзе удостоилась чести быть одним из знаменосцев Грузии на церемонии открытия. Национальный флаг она несла вместе с тяжелоатлетом Лашей Талахадзе.

По материалам: УНН