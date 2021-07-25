В шаге от медали: украинка завоевала четвертое место в пулевой стрельбе на ОИ-2020

Украинка Елена Костевич не сумела завоевать медаль в финале соревнований по пулевой стрельбе (10 м) на Олимпийских играх в Токио. До медали ей оставалась одна ступенька, передает со ссылкой на результаты соревнований.

Так, Костевич набрала 197,6 очков и заняла четвертое место.

В свою очередь, золото получила Виталина Бацарашкина, представляющая Российский олимпийский комитет (240,3 — олимпийский рекорд), серебро получила болгарка Антоанета Костадинова (239,4), а третье место заняла китаянка Цзян Рансинь (218,0).

Елена Костевич становилась олимпийской чемпионкой в 2004 году и завоевала две бронзы на Олимпиаде-2012.

Между тем украинская дзюдоистка Дарья Билодид выиграла бронзовую медаль на соревнованиях по дзюдо на Играх в Токио.

По материалам: УНН