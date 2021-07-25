МОК ослабил правила ношения масок для медалистов Олимпиады 2020

Олимпийские призеры теперь могут ненадолго снимать маски, находясь на подиуме после того, как Международный олимпийский комитет решил смягчить свои правила здоровья. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на АР.

МОК разрешил спортсменам снимать маски на 30 секунд во время награждения.

Международный олимпийский комитет также разрешил серебряным и бронзовым медалистам подниматься на верхнюю ступеньку пьедестала для группового снимка с победителем. Однако в этот момент все спортсмены должны быть в масках.

Протоколы здравоохранения, согласованные перед Токийскими играми по борьбе с инфекцией COVID-19, требовали, чтобы все медалисты не снимали маски на протяжении всей церемонии.

По материалам: УНН