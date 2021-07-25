Финалист Лиги Европы продлил контракт с главным тренером

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Оле Гуннар Сульшер продлил контракт с клубом до 2024-го года с опцией пролонгованности еще на сезон. Об этом сообщает “Главпост” сайт “красных дьяволов”, передает .

“Все знают, какие чувства я испытываю по отношению к этому клубу. Я рад подписать новый контракт. „Манчестер Юнайтед“ переживает захватывающее время: мы создали команду с отличным балансом молодых и опытных игроков. И вместе они жаждут большого успеха”, — подчеркнул Сульшер.

Оле-Гуннар Сульшер возглавил английский гранд в декабре 2018 года. В прошлом сезоне под его руководством команда дошла до финала Лиги Европы-2020/21 и заняла второе место в АПЛ-2020/21.

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По материалам: УНН