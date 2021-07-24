Украинский теннисист вышел в полуфинал юниорского чемпионата Европы

Представитель украинского тенниса Вячеслав Белинский стал полуфиналистом чемпионата Европы, сообщает со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.

Второй сеяный украинец в четвертьфинальном матче обыграл представителя Германии Лиама Гавриелидеса – 5:7, 6:4, 6:4. В полуфинале Белинский встретится со словенцем Бором Бартнаком, посеянным под 13-м номером.

Таким образом наш соотечественник повторил лучший результат украинских юношей на чемпионате Европы: в 2011 году на данной стадии сыграл Владислав Манафов.

Заметим, также Белинский и Артем Подорожный проведут четвертьфинал в парном разряде против Бора Бартнака и Себастьяна Доминко из Словении.

Чемпионат Европы проходит в Клостерс (Швейцария).

По материалам: УНН