Спорт

Украинский теннисист вышел в полуфинал международных соревнований

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Украинский теннисист вышел в полуфинал международных соревнований

Украинский теннисист Алексей Крутых на своем дебютном Челленджер в Нур-Султане вышел в полуфинал одиночного и финал парного разряда соревнований, передает со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Украины.

Наш земляк в упорной борьбе одержал победу над американцем Ником Чаппел — 3:6, 6:3, 7:5, который накануне остановил Сергея Стаховского.

Это уже пятый матч, киевлянин выиграл на соревнованиях, ведь свой путь Алексей начинал в квалификации.

В дополнение к одиночному полуфинала на Челленджер в Нур-Султане, заработал еще и парный финал. Вместе с местным теннисистом Григорием Ломакиным они обыграли первых сеяных Сергея Стаховского и Питера Полански — 6:3, 6:7 (7:9), 10:7.

Украинские теннисистки получили соперниц на Олимпийских играх в Токио.

По материалам: УНН

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