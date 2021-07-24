Украинец с победы стартовал на Олимпийских играх в настольном теннисе

Украинец Коу Лей вышел победителем из поединка первого круга олимпийского турнира Токио по настольному теннису, сообщает со ссылкой на сайт ОИ-2020.

33-летний спортсмен в первом раунде победил Адама Хмама из Туниса со счетом 4:0 по сетам (11:6, 11:3, 11:7, 11:6).

Во втором круге украинец китайского происхождения встретится с Омаром Ассаром из Египта. Поединок состоится 26 июля.

Отметим, что в первом круге среди женщин в настольном теннисе также матч проведут украинка Анна Гапонова, которая уступила Джией Лю из Австрии (2:4 по сетам).

На ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро Коу Лей сумел успешно пройти три круга.

По материалам: УНН