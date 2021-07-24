Украина завоевала первую медаль Олимпиады-2020

Украина получила первую награду на Олимпиаде-2020, обладательницей первой награды в Токио стала украинская дзюдоистка Дарья Билодид, которая завоевала “бронзу” в весе до 48 кг, пишет .

Билодид стала первой в истории украинской дзюдоисткой, которая прошла в полуфинал турнира по дзюдо. В 1/4 финала украинка победила представительницу Португалии Катарину Коста, благодаря чему получила возможность побороться за медаль.

Для того, чтобы попасть в финал Билодид должна была победить японку Фуну Тонако, но увы — определить победителя в противостоянии между украинкой и японкой удалось лишь благодаря правилу “золотого счета” — за четыре минуты схватки ни одна из соперниц не позволила другой заработать очко.

Столкновение между соперницами длилось семь минут. А ключевой момент произошел на 6:59 минуте — Тонака выполнила прием иппоном и удержала Билодид на татами.

Поражение позволило рассчитывать только на бронзу. Украинка победила иппоном в конце схватки, удержав соперницу.

По материалам: УНН