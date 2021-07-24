Украина в шаге от первой медали Олимпиады: дзюдоистка Билодид вышла в полуфинал

20-летняя дзюдоистка из Киева уже преодолела двух соперниц в весовой категории до 48 кг – сербку Милицу Николич и спортсменку из Португалии Катарину Коста. Сегодня Билодид может принести нашей стране дебютную награду “Токио-2020”, передает .

В поединке за выход в финал Дарья Билодид сразится с японкой Фуна Тонако — чемпионкой мира-2017. Впрочем, на мировом первенстве-2019 в Токио Дарья в поединке за “золото” одолела японку.

Полуфинал Олимпиады Билодид — Тонако состоится сегодня после 11:17 по Киеву.

Вчера на Играх ХХХИ Олимпиады состоялись индивидуальные соревнования среди мужчин и женщин по стрельбе из лука, где свой олимпийский дебют провел Алексей Гунбин. Он вышел в “плей-офф” Олимпийских игр.

В частности, в Токио вчера официально стартовала церемония открытия Олимпийских игр-2020.

По материалам: УНН