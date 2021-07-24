Венесуэльский нападающий стал футболистом “Динамо”

22-летний нападающий словацкого ФК “ГАК 1904” Эрик Рамирес успешно прошел медосмотр в Киеве и стал игроком “Динамо”. Об этом сообщает “Главпост” сайт “бело-синих”, передает .

Контракт с венесуэльским бомбардиром рассчитан на пять лет.

“Я очень рад подписать контракт с „Динамо“, ведь знаю, что это очень большой клуб в этой стране. Я провел в Киеве несколько дней, могу сказать, что сотрудники клуба, которые меня окружали, были очень приветливыми. Я действительно очень счастлив. Я был удивлен, ведь „Динамо“ имеет базу с великолепной инфраструктурой и большим количеством полей. Мне все очень понравилось”, — сказал новичок.

В прошлом сезоне чемпионата Словакии Рамирес забил 17 голов и сделал 8 голевых передач в 35-ти матчах. Также в активе Рамиреса один матч за национальную сборную Венесуэлы. Венесуэльский форвард стал третьим новичком “Динамо” этим летом.

Ранее контракты с клубом заключили Денис Антюх и Илья Шкурин (на правах аренды).

По материалам: УНН