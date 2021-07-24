Полуфиналист Лиги чемпионов продлил контракт с главным тренером

Французский “ПСЖ” объявил о продлении контрактного соглашения с главным тренером команды Почеттино, передает со ссылкой на сайт клуба.

49-летний аргентинец подписал с парижским грандом контракт до 30 июня 2023 года.

“Я действительно очень счастлив, и я тоже рад за своих помощников по тренерскому штабу. Для нас очень важно чувствовать поддержку и доверие клуба, и мы сделаем все, чтобы болельщики гордились нами. Вот почему мы надеемся вместе достичь наших целей. 20 лет назад был здесь капитаном, а сегодня я тренер этой команды. Мечта сбылась”, — сказал Почеттино.

Прошлой кампании аргентинец с “ПСЖ” выиграл Кубок и Суперкубок Франции, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов и стал вице-чемпионом страны.

По материалам: УНН