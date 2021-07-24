Спорт
Олимпийские игры-2020: сборная Украины вышла в финал по спортивной гимнастике
В рамках Олимпийских игр в Токио в спортивной гимнастике завершились квалификационные соревнования среди мужчин, передает со ссылкой на НОК Украины.
По итогам квалификации наша четверка в составе Евгения Юденкова, Петра Пахнюк, Ильи Ковтуна и Игоря Радивилова, набрав в сумме 247,492 балла, завоевала последнюю восьмую путевку в финал командного многоборья.
Кроме этого, Петр Пахнюк и Илья Ковтун квалифицировались в финал индивидуального абсолютного первенства. Пахнюк также имеет шанс побороться за награды в упражнениях на параллельных брусьях.
Украина завоевала первую медаль Олимпиады-2020.
По материалам: УНН