Олимпиада-2020: китайская штангистка Хоу Чжихуэй завоевала золото и установила олимпийский рекорд

Китаянка Хоу Чжихуэй стала победительницей олимпийского турнира по тяжелой атлетике в весовой категории до 49 кг, пишет .

Китайская спортсменка в сумме показала результат 210 кг (94 кг в рывке + 116 кг в толчке). Серебро завоевала представительница Индии Саикхом Мирабаи Чану (202), бронзу — индонезийка Уинди Кантика Айса (194).

Хоу Чжихуэй установила олимпийский рекорд.

В 2018 году произошел пересмотр весовых категорий, в результате чего число медалей у мужчин и женщин стало равным и появились новые весовые категории. Такие изменения были связаны с тем, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) хотела показать Международному Олимпийскому комитету (МОК), что федерацию не устраивает ситуация с допингом, а изменение весовых категорий приведет к обнулению олимпийских и мировых рекордов.

It’s all over! Hou Zhihui wins the first #Weightlifting gold of #Tokyo2020 with a huge total score of 210 in the women’s -49kg – setting three Olympic Records! @iwfnet pic.twitter.com/NJ4WSJAVqV

— Olympics (@Olympics) July 24, 2021

По материалам: УНН