Олимпиада-2020: Эквадор получил третью медаль за все время участия в Играх – историческое золото в шоссейной велогонке

Эквадорец Ричард Карапас стал Олимпийским чемпионом по велоспорту в групповой гонке, передает .

28-летний Карапас одержал уверенную победу, более чем на минуту опередив Ваута ван Арта и Тадея Погачара, которые до конца сражались за второе место.

Обладателей серебряной и бронзовой медалей определил фотофиниш: ван Арт занял второе место, чемпион Тур де Франс Погачар стал третьим.

Единственный украинец в велогонке Анатолий Будяк финишировал 56-м. Его отставание от Карапаса составило 11,27 минуты.

Ричард Карапас (Эквадор) — 6:05:26



Ваут ван Арт (Бельгия) — 6:06:33



Тадей Погачар (Словения) — 6:06:33

#Gold for @RichardCarapazM in the #cyclingroad men’s race! #ECU#StrongerTogether | @tokyo2020 | @UCI_cycling pic.twitter.com/URjtmW2T3c

— Olympics (@Olympics) July 24, 2021

По материалам: УНН