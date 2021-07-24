Спорт

Олимпиада-2020: Эквадор получил третью медаль за все время участия в Играх – историческое золото в шоссейной велогонке

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 Менее минуты назад

Олимпиада-2020: Эквадор получил третью медаль за все время участия в Играх - историческое золото в шоссейной велогонке

Эквадорец Ричард Карапас стал Олимпийским чемпионом по велоспорту в групповой гонке, передает .

28-летний Карапас одержал уверенную победу, более чем на минуту опередив Ваута ван Арта и Тадея Погачара, которые до конца сражались за второе место.

Обладателей серебряной и бронзовой медалей определил фотофиниш: ван Арт занял второе место, чемпион Тур де Франс Погачар стал третьим.

Единственный украинец в велогонке Анатолий Будяк финишировал 56-м. Его отставание от Карапаса составило 11,27 минуты.

    • Ричард Карапас (Эквадор) — 6:05:26
    • Ваут ван Арт (Бельгия) — 6:06:33
    • Тадей Погачар (Словения) — 6:06:33

#Gold for @RichardCarapazM in the #cyclingroad men’s race! #ECU#StrongerTogether | @tokyo2020 | @UCI_cycling pic.twitter.com/URjtmW2T3c

— Olympics (@Olympics) July 24, 2021

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Процесс подачи декларации владельцами криптовалюты будет упрощен — Налоговая служба США

1 час ago

Россия блокированием ТКГ тормозит имплементацию формулы Штайнмайера – Гармаш

3 часа ago

Предельная стоимость дизтоплива снизилась на 35 копеек, бензина — на 23 копейки за 1 литр

3 часа ago

25 июля в Украине пройдут небольшие дожди, днем местами до +30 °С

4 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button