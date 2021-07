Олимпиада-2020: частично признанное Косово выиграло вторую медаль в своей истории – снова золото

Дистрия Красники из частично признанного Косово стала Олимпийской чемпионкой по дзюдо в весовой категории до 48 кг, пишет .

В финальной схватке представительница Косово победила Фуну Тонаки из Японии благодаря приему вазари.

Бронзовые медали в этой весовой категории завоевали украинка Дарья Белодед и Уранцэцэг Мунхбатын из Монголии.

Белодед остановилась в шаге от золотого финала, проиграв Тонаки в полуфинале. В схватке за бронзу Дарья победила Ширу Ришони из Израиля.

A famous moment for Kosovo!Distria Krasniqi wins #gold in the #judo women’s 48kg event!#KOS | @Judo | #Tokyo2020 pic.twitter.com/wdfUwkjLJz

— Olympics (@Olympics) July 24, 2021

По материалам: УНН