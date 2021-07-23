Украинский стрелок вышел в “плей-офф” Олимпийских игр

Сегодня на Играх ХХХІ Олимпиады состоялись индивидуальные соревнования среди мужчин и женщин по стрельбе из лука, где свой олимпийский дебют провел Алексей Гунбин, сообщает со ссылкой на НОК Украины.

По итогам квалификационного раунда украинец набрал 656 очков и занял 28 место. Соперником Гунбина в 1/32 финала станет Тарундип Раи из Индии.

Выиграл квалификацию Чжэ Деок Ким из Республики Корея (688), второй – американец Брэди Эллисон (682), третий – кореец Чжинхьйок О (681).

“Я рад, что удалось совладать с эмоциями, которые переполняют каждого спортсмена на Олимпийских играх. Психологически настроиться мне помогли советы наших титулованных лучников. Накануне старта в Токио я общался с Виктором Рубаном и Дмитрием Грачевым, которые поделились своим опытом”, – сказал Алексей.

В Токио стартовала церемония открытия Олимпийских игр-2020.

По материалам: УНН