Украинский наставник покинул иностранный клуб: известны причины

Украинский тренер Роман Григорчук покинул пост главного тренера солигорского “Шахтера”. Об этом сообщила пресс-служба клуба, передает

“После матча с “Фолой” состоялась встреча главного тренера с руководством клуба. На ней стороны пришли к общему решению о прекращении сотрудничества. Вместе с Романом Григорчуком клуб покидают и его помощники”, – говорится в сообщении команды из Беларуси.

Ранее “горняки” вылетели во втором раунде квалификации Лиги чемпионов от болгарского “Лудогорца”.

Однако в чемпионате Беларуси “Шахтер” лидирует, а в июне команда установила рекорд – 13 побед подряд со старта сезона.

По материалам: УНН