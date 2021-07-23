Спорт

Украинские теннисистки получили соперниц на Олимпийских играх в Токио

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Украинские теннисистки получили соперниц на Олимпийских играх в Токио

Состоялась жеребьевка Олимпийского теннисного турнира, который стартует с 24-го июля в Токио, передает со ссылкой на ФТУ.

В одиночном разряде Элина Свитолина, посеянная под четвертым номером, в первом раунде встретится с Лаурой Зигемунд (61) из Германии. Даяна Ястремская сыграет против Лейлы Фернандес (72 в мире).

В парном разряде Свитолина с Ястремскому бороться против Ализе Корне и Фионы Ферро, Надя и Людмила Киченок — против Сани Мирзы и Анкита Райни.

Уже 24 июля два матча на турнире проведет Ястремская — в одиночном и парном разрядах.

По материалам: УНН

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