В Токио стартовала церемония открытия Олимпийских игр-2020

Церемония открытия Олимпийских игр началась на Национальном стадионе в Токио, пишет .

Торжественная церемония проходит в столице Игр в пятницу. В связи с коронавирусными ограничениями на арене присутствуют лишь 950 официальных лиц.

Тема церемонии открытия получила название “Движение вперед”, она затронет глобальный кризис в области здравоохранения, вынудивший отложить проведение Игр в Токио на год, а также восстановление Японии после самого разрушительного в ее истории землетрясения 2011 года.

В рамках церемонии будут затронуты и другие актуальные темы, а также пройдет традиционный парад спортсменов.

The time has finally arrived. The athletes have overcome many obstacles to reach this moment. Even when things were hard, they never gave up on their dream. Now, the @Tokyo2020 #OpeningCeremony begins…#StrongerTogether | #Olympics pic.twitter.com/GpmB5fLqk6

— Olympics (@Olympics) July 23, 2021

Нынешняя Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, они продлятся до 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

По материалам: УНН