Спорт

Российский “Первый канал” не показал сборную Украины на открытии Олимпиады. Вместо выхода спортсменов была реклама

Photo of Admin Admin Send an email 21 секунда ago
0 0 1 минута чтения

Российский "Первый канал" не показал сборную Украины на открытии Олимпиады. Вместо выхода спортсменов была реклама

“Первый канал”, который транслирует в России церемонию открытия Олимпийских игр в Токио, не показал проход сборной Украины. Да, на это обратили внимание паблики и СМИ в России, передает

Сразу после выхода на стадион сборной Уганды, за которой шли украинские спортсмены, российский “Первый канал” прервал трансляцию на рекламу.

Так, в пресс-службе “Первого канала” российскому СМИ объяснили, что показали рекламный блок якобы для выполнения коммерческих обязательств перед рекламодателями.

На церемонии открытия Олимпиды-2020 в Токио сборная Украины вышла на арену стадиона в Токио 25-й по алфавиту страны-организатора.

Украину на Олимпиаде представят более 150 спортсменов. Национальный олимпийский комитет Украины утвердил список атлетов 7 июля.

Напомним, что во время чемпионата Европы по футболу “Первый канал” не показывал начало матчей с участием сборной Украины – момент, когда исполнялся гимн.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 21 секунда ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Завораживающее и жуткое зрелище: бурю-гриб под Мариуполем засняли на фото

1 час ago

Страны еврозоны могут не опасаться по поводу предоставления финпомощи для восстановления экономики — ЕЦБ

1 час ago

Ряд областей Украины находится под угрозой чрезвычайной пожарной опасности

2 часа ago

Резюме Стива Джобса выставили на аукцион как NFT-токен

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button