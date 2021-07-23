Олимпийские игры в Токио: украинские боксеры узнали первых соперников

В Токио состоялась жеребьевка олимпийского боксерского турнира, по итогам которого украинские спортсмены узнали имена своих ближайших соперников. Об этом сообщает “Главпост” пресс-служба Федерации баскетбола Украины, передает .

Капитан сборной Украины Николай Буценко (57 кг) первым из отечественных боксеров выйдет на ринг в Токио. Соперником харьковчанина в 1/16 финала станет спортсмен из Эквадора Жан Кайседо. Начало боя — 24 июля.

Самый молодой участник сборной Украины Ярослав Харциз (63 кг) свой первый поединок на турнире проведет также в 1/16 финала против опытного боксера из Азербайджана Джавида Челебиева, чемпиона мира 2013 года. Бой состоится 25 июля.

Единственная представительница женской сборной Украины на Играх Анна Лысенко (69 кг) свой дебютный бой на Олимпиаде проведет в 1/8 финала против представительницы Марокко Умаймы Бель Ахбиб. 24-летняя спортсменка имеет в своем активе “золото” чемпионата Африки. Поединок состоится 27 июля.

Отметим, что в каждой весовой категории определены по четыре “сеяных” боксеры согласно олимпийского рейтинга BTF. Лидер национальной сборной Украины Александр Хижняк имеет соревнованиях особый статус первого “сеяного” в категории 75 кг. Он начнет борьбу на Олимпийских соревнованиях с 1/8 финала. Его соперником будет победитель пары Шахин Мусави (Иран) — Юито Мориваки (Япония). Бой состоится 29 июля.

Последним из “желто-голубой” боксерской команды на Играх стартовать представитель супертяжелого дивизиона (91 кг) Цотне Рогава. Соперник Цотнэ в первом бою — представитель страны родоначальников бокса, опытный британец Фрейзер Кларк. Бой состоится 29 июля.

По материалам: УНН