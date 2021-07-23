МОК извинился за скандальную карту на сайте Олимпиады с “отрезанным” от Украины Крымом

Международный олимпийский комитет извинился за скандальную карту на сайте Олимпиады-2020 в Токио, на которой аннексированный Россией Крым “отрезали” от материковой Украины линией. Об этом сообщил утром в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает .

“Как только мы узнали вчера о некорректной карте на олимпийском сайте, мы немедленно связались с руководством МОК. Они принесли извинения за ошибку. Утром по токийскому времени карта уже исправлена”, – сообщил Кулеба на своей странице в Twitter.

Ранее раздел сайта с расписанием спортивных соревнований имел справа в окошке Olympics Cheer Zone карту, что на которой был “отрезан” от материковой Украины ныне оккупированный Крымский полуостров. После этого МИД Украины поручило посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться с отделением временно оккупированного Крыма. Впоследствии карту изменили.

Раздел Olympics Cheer Zone был создан для того, чтобы болельщики разных стран могли познакомиться и пообщаться по видеосвязи.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Как только мы узнали вчера о некорректном карту на олимпийском сайте, мы немедленно связались с руководством МОК. Они принесли извинения за ошибку. Утром по токийскому времени карта уже исправлена # КримЦеУкраина pic.twitter.com/h9zrWrXtJL

– Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 23, 2021

По материалам: УНН