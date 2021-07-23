Баскетбол: двенадцатый клуб получил право выступления в украинской Суперлиге

Бронзовый призер последнего чемпионата Высшей лиги “Кривбасс” с нового сезона будет выступать в Суперлиге Украины по баскетболу, информирует со ссылкой на пресс-службу ФБУ.

Накануне Кривбасс обратился к ФБУ с соответствующим заявлением. 22 июля на внеочередном заседании Исполком Федерации баскетбола Украины рассмотрел обращение криворожан и одобрил вхождение в Суперлигу.

Таким образом в новом сезоне чемпионата Украины в Суперлиге 12 команд будут играть в регулярном чемпионате в четыре круга. Чемпионат стартует в конце сентября.

БК “Кривбасс” по итогам сезона 2020/2021 заняла третье место в Высшей лиге и, учитывая отказ БК “БИПА-Одесса” и БК “Ровно” от повышения в Дивизион А “Суперлига”, принимая во внимание положения Регламента проведения Чемпионата и кубке Украины, а также соответствие БК “Кривой Рог” установленному регламенту требованиям, наличие финансовых и других гарантий клуба, готова войти в состав участников Дивизиона “а” Суперлига на сезона 2021/2022.

Действующий чемпион Украины усилился лидером израильского клуба.

По материалам: УНН