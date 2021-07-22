Впервые с 2008 года: Украина будет принимать турнир категории ATP Challenger Tour

С 6 по 12 сентября на почве “Tennis Park” (Парк Муромец) в Киеве состоятся соревнования серии ATP Challenger Tour — “Kyiv Open”, передает со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.

Детали

Турнир в Киеве проводился с 1998 по 2005 годы. Последний розыгрыш “челленджера” выиграл австриец Даниэль Коеллерер.

Стоит отметить, что турниры ATP Challenger Tour в Украине не проводились с 2008 года. В том сезоне были сыграны “Челленджер” в Донецке, Черкассах и Днепре.

Напомним

Двое украинских теннисистов победили на старте турнира в Нур-Султане.

По материалам: УНН