Три украинских клуба получили соперников по европейскому турниру по гандболу

Состоялась жеребьевка Европейского кубка ЕГФ по гандболу, в котором приняли участие три украинских клуба – “Донбасс”, “Одесса” и “Мотор-Политехника”, передает со ссылкой на “suspilne.media”.

Украинские команды попали в список участников гандбольного еврокубка. В целом Украина на уровне еврокубков в сезоне 2021/22 будет представлена четырьмя клубами – “Мотор” в начале июля узнал соперников по группе Лиги чемпионов. Первым в Европейском кубке ЕГФ выступления начнет “Мотор-Политехника” – с первого раунда. “Донбасс” и “Одесса” будут играть со второго раунда соответственно.

“Мотор-Политехника” в первом раунде сыграет против норвежского клуба “Беккелагетс”. Сезон 2020/21 норвежская команда закончила на четвертом месте в чемпионате, а на уровне еврокубков в последний раз соревновалась еще в 2017 году, проиграв в предыдущем раунде Европейской гандбольной лиги.

Если “Мотор-Политехника” победит “Беккелагетс”, то во втором раунде сыграет против австрийского “Фиверса”.

Бронзовый призер чемпионата Украины 2021/22 “Одесса” встретится с представителем Люксембурга “Футбол Эш”. “Футбол Эш” – чемпион Люксембурга по итогам сезона 2020/21. Однако в еврокубках команда проиграла в предыдущем раунде Европейской лиги ЕГФ.

Относительно “Донбасса”, то вице-чемпион Украины встретится против победителя пары между шведским “Алингсосом” и сербским “Шабацом”.

“Донбасс” в прошлом сезоне вылетел из 1/8 финала данных соревнований от румынского “Минаур-Бая-Маре” (две победы, два поражения).

По материалам: УНН