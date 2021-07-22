Теннис: Марченко впервые за четыре года победил в матче основы турнира АТР-250

Украинский теннисист Илья Марченко успешно стартовал на турнире ATP-250 “Mifel Open”, который проходит в Лос-Кабосе (Мексика), информирует со ссылкой на ФТУ.

Детали

Марченко нанес Петеру Гойовчику из Германии – 6: 3, 6: 2. За одну игровую час наш спортсмен выполнил три брейка и защитил все геймы на своей подаче.

Следующим соперником Ильи станет третий сеяный – американец Тейлор Фритц, который занимает 37 место в рейтинге АТР.

Дополнение

Марченко впервые с 2017 года пробился во второй круг турнира АТР в основе.

По материалам: УНН