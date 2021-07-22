Спорт

Олимпиада-2020: состоялись стартовые футбольные поединки среди женских сборных

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Олимпиада-2020: состоялись стартовые футбольные поединки среди женских сборных

В первом туре группового этапа соревнований по футболу среди женских команд на Олимпийских играх состоялись стартовые шесть поединков, сообщает со ссылкой на сайт ОИ-2020.

Детали

В квартете F сборная Бразилии не оставила шансов представительницам Китая – 5: 0. Данный поединок обслуживала украинка Екатерина Монзуль. Дубль оформила Марта, еще по разу отличились Дебора, Алвес и Беатрис.

Результаты других матчей:

Великобритания – Чили – 2: 0

Япония – Канада – 1: 1

Замбия – Нидерланды – 3:10

Австралия – Новая Зеландия – 2: 1

Швеция – США – 3: 0.

Дополнение

В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из трех групп, а также две лучшие сборные, занявшие третьи места в квартетах.

По материалам: УНН

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