Спорт
Олимпиада-2020: состоялись стартовые футбольные поединки среди женских сборных
В первом туре группового этапа соревнований по футболу среди женских команд на Олимпийских играх состоялись стартовые шесть поединков, сообщает со ссылкой на сайт ОИ-2020.
Детали
В квартете F сборная Бразилии не оставила шансов представительницам Китая – 5: 0. Данный поединок обслуживала украинка Екатерина Монзуль. Дубль оформила Марта, еще по разу отличились Дебора, Алвес и Беатрис.
Результаты других матчей:
Великобритания – Чили – 2: 0
Япония – Канада – 1: 1
Замбия – Нидерланды – 3:10
Австралия – Новая Зеландия – 2: 1
Швеция – США – 3: 0.
Дополнение
В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из трех групп, а также две лучшие сборные, занявшие третьи места в квартетах.
По материалам: УНН