Олимпиада-2020: два члена делегации Нидерландов заразились COVID-19

Участница Олимпийских игр в Токио тхэквондистка сборной Нидерландов Ресхми Огинк заразилась коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Нидерландов, пишет .

Днем ранее стало известно о заражении коронавирусом у другой представительницы сборной Нидерландов — скейтбордистки Кэнди Якобс. Обе спортсменки после положительного результата теста отправлены на 10-дневный карантин, в связи с чем не смогут начать выступление на Олимпиаде в Токио. Помимо Огинк в четверг НОК Нидерландов сообщил также о заражении у одного из сотрудников сборной по гребле.

“У меня нет слов. Я сделала все, что было в моих силах, упорно работала, чтобы попасть на Олимпиаду даже после серьезной травмы колена. И все заканчивается таким образом, это конец моей карьеры”, — сказала Огинк.

Огинк 31 год, она выступает в весовой категории свыше 67 кг и является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года. Эти Олимпийские игры должны были стать для нее вторыми, в 2016 году в Рио-де-Жанейро она дошла до четвертьфинала.

В четверг оргкомитет “Токио-2020” сообщил о 12 новых случаях заражения перед стартом Игр в Токио, среди зараженных два атлета. В соответствии с отчетом, опубликованным в четверг на сайте оргкомитета, с 1 июля был выявлен 91 случай заражения среди лиц, связанных с Олимпиадой.

Также накануне первого спортсмена отстранили от Олимпиады из-за COVID-19 — чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре пропустит Олимпиаду из-за коронавируса.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

По материалам: УНН