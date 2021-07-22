“Мариуполь” арендовал двух футболистов “Шахтера”

Новичками ФК “Мариуполь” стали игроки “Шахтера” Даниил Удод и Артур Микитишин. Об этом информирует пресс-центр “Мариуполя”, передает .

Футболисты будут выступать на правах аренды. Срок соглашения рассчитан на один сезон.

Удод является воспитанником академии ФК “Шахтер”. Футболист сборной Украины U18. В прошлом сезоне Даниил провел за “Шахтер” 12 матчей (2 гола) в юношеском чемпионате и 13 игр в молодежном первенстве.

Микитишин – воспитанник ФК “Скала” (Моршин). В Академии ФК “Шахтер” с 2019 года. Амплуа – полузащитник, нападающий. В прошлом сезоне провел за дончан 17 матчей (9 голов) в юношеском чемпионате и 17 игр (3 гола) в молодежном первенстве.

“Шахтер” оформил трансфер 17-летнего бразильского защитника.

По материалам: УНН