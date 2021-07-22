Два клуба украинцев победили в матчах квалификации Лиги чемпионов УЕФА

Состоялись первые матчи второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА в котором приняли участие несколько украинских футболистов, сообщает со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Загребское “Динамо” и “Ференцварош” одержали домашние победы со счетом 2: 0 ( “Динамо” над кипрской “Омонией”, а венгры над “Жальгирисом”). “Селтик” ограничился ничьей 1: 1 на своем поле с “Мидтьюлланд”. В составе “Ференцвароша” выступали Иго Харатин и Александр Зубков. Украинцы не блеснули результативными действиями, а Харатин получил желтую карточку в первом тайме.

Примечательно, что “Шериф” Юрия Вернидуба минимально победил армянский “Алашкерт” в первом матче — 1: 0. Ответная игра в Молдове состоится через неделю.

Дополнение

Сегодня в борьбу вступят “Црвена Звезда” и “Олимпиакос”, который сыграют с “Кайратом” и “Нефтчи” соответственно. Центральным матчем обещает стать поединок “ПСВ” — “Галатасарай”.

По материалам: УНН