Спорт

“Динамо” отдало “Черноморцу” ряд футболистов в аренду

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"Динамо" отдало "Черноморцу" ряд футболистов в аренду

ФК “Динамо” (Киев) достиг соглашения с одесским “Черноморцем” о переходе в клуб из Южной Пальмиры группы футболистов “бело-синих”. Об этом сообщает пресс-служба “бело-синих”, передает

Детали

“Моряк” стали вратарь Владислав Кучерук, защитники Даниил Скорко, Денис Кузык, полузащитники Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Билошевський, Ярослав Надольский, нападающие Евгений Исаенко и Даниил Сухоручко.

Все игроки будут выступать за одесский клуб на правах аренды до конца сезона-2021/2022.

Дополнение

Первый матч в новом чемпионате Украины “Черноморец” проведет 25 июля, когда на выезде сыграет с черниговской “Десной”.

По материалам: УНН

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