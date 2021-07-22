Четыре украинки вошли в основную сетку “US Open”

Украинские теннисистки вошли в список участников основной сетки последнего в этом сезоне турнира “Большого Шлема” – “US Open”, информирует со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.

Украину на данных престижных соревнованиях будут представлять: Элина Свитолина (номер 6 в WTA), Даяна Ястремская (46), Марта Костюк (65) и Ангелина Калинина (80).

“Защищенным” рейтингом решили воспользоваться Саманта Стосур (Австралия), Карла Суарес-Наварро (Испания), Ярослава Шведова (Казахстан) и Ивана Йорович (Сербия).

“US Open” в этом году пройдет с 30 августа по 12 сентября. В июне организаторы турнира сообщили, что матчи будут проходить без ограничения по количеству зрителей.

По материалам: УНН