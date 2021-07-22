Спорт

Баскетбол: “Тернополь” подписал второго легионера

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Баскетбол: "Тернополь" подписал второго легионера

Представитель Суперлиги Украины по баскетболу БК “Тернополь” объявил о подписании контракта с 25-летним американским атакующим защитником Дейон Гриффином. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на страницу клуба в Facebook.

Детали

Прошлый сезон Гриффин провел в польском “Гидротрак Радом”, в составе которого в 27 матчах местного национального первенства набирал 11,7 очка (31,6 процента трехочковых), делал 3,1 подбора и 2,5 передачи за 26,7 минуты на площадке .

Предстоящий сезон в составе “Тернополя” станет вторым в профессиональной карьере американца.

Напомним

Команда Дмитрия Забирченко ранее, подписала первого легионера, которым стал Ти Джей ГОЗ, который также выступал в чемпионате Польши в прошлом сезоне.

По материалам: УНН

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