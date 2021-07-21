Украинские арбитры получили назначение на матч Лиги чемпионов

Украинская бригада арбитров получила назначение на матч квалификации Лиги чемпионов УЕФА, информирует со ссылкой на УАФ.

Что известно

На поединке второго квалификационного раунда Лиги чемпионов-2021/2022 “Мальме” (Швеция) – “ИК” (Финляндия) будет работать Украинский судейская бригада во главе с Николаем Балакин.

Детали

На линиях ему будут помогать Валентин Куцев и Сергей Приступа. Четвертый арбитр – Андрей Коваленко.

Встреча состоится 21 июля в Мальме и начнется в 20:00 по киевскому времени.

Напомним

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По материалам: УНН