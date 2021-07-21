Токио-2020: первого спортсмена отстранили от Олимпиады из-за COVID-19

Чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре пропустит Олимпиаду из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Чили, пишет .

Она стала первым олимпийцем, отстраненным от участия в Играх из-за COVID. Отмечается, что тесты на антиген и ПЦР, взятые у нее по прилету в аэропорт Токио, выявили положительный результат. В связи с этим она была отправлена на 14-дневный карантин, который не позволит выступить на соревнованиях (пройдут с 24 по 27 июля).

На 21 июля в Токио выявили 80 случаев заражения коронавирусом среди официальных лиц Олимпийских игр. Об этом на пресс-конференции сообщила глава оргкомитета Сэйко Хасимото.

“В Японию прибыло около 20 тыс. человек. Из прибывших у нас 31 положительный случай, и люди изолированы. Всего у нас около 80 положительных случаев. Мы продолжим систематическое тестирование”, — цитирует слова Хасимото телеканал ESPN.

В Токио с 12 июля до 22 августа действует четвертый по счету режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. В связи с ростом заболеваемости (в среднем за последние семь дней выявлялось около 3,2 тыс новых случаев заражения) Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Японские болельщики будут допущены только на стадионы, расположенные в префектурах Мияги, Ибараки и Сидзуока, но в количестве, не превышающем 50% от вместимости арены или не больше 10 тыс. человек. В Токио, где пройдут церемонии открытия/ закрытия и большинство соревнований, зрители не будут допущены на мероприятия. Всего же 724 из 750 соревнований Игр пройдут при пустых трибунах.

Также решено отказаться от фан-зон, просмотров на больших экранах и других мероприятий. Это связано с намерением японских властей не допустить распространения заражений коронавирусом.

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.

Добавим, что согласно статистике ВОЗ — в Японии зафиксировали 844 014 случаев заболевания, жертвами стали 15 060 человек.

По материалам: УНН