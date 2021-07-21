Теннисистка Завацкая выиграла первый поединок на турнире WTA в Палермо

Украинская теннисистка Катарина Завацкая успешно стартовала на турнире WTA-250 “32nd Palermo Ladies Open”, который проходит в Палермо (Италия), передает со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Детали

В матче первого круга уроженка Луцка уверенно переиграла австралийку Лизетт Кабрера – 6: 2, 6: 3, которая на две строчки отстает от Украинской на две строчки в рейтинге WTA.

Поединок длился 1:00 19 минут.

Следующей соперницей украинки станет сербка Ольга Данилович, которая обыграла россиянку Камилу Рахимову (8).

Что предшествовало этому

Теннисистка Козлова с победы начала борьбу за титул турнира WTA.

По материалам: УНН