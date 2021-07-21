Среди спортсменов, которые представят Украину на Олимпиаде, больных коронавирусом нет – Гутцайт

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Среди украинских спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх, нет больных коронавирусом. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, передает

“Украинцы, слава Богу, все здоровы. Уже (представители – ред.) более 14 видов спорта сейчас находятся в Олимпийской деревне. Треть команды уже заехала в поселок, и уже тренируется там”, – завил Гутцайт.

Он также добавил, что в четверг 22 июля ожидается приезд украинских представителей секции фехтования. А через 2-3 дня полностью вся команда уже будет в поселке.

В этом году украинская делегация спортсменов является наименьшей среди всех, которые выступали от Украины раньше. По словам Гутцайта, причиной этого является реабилитация некоторых спортсменов, переболевших коронавирусом.

“Другая причина в том, что за 28 лет нашей независимости для развития спорта, Олимпийских команд ничего не делали. Для нас не строили инфраструктуру и не покупали оборудования. Если для нас создадут соответствующие условия, то через 10 лет мы увидим, как команды спортсменов увеличатся”, – добавил министр.

7 июля Национальный олимпийский комитет Украины утвердил состав сборной Украины на Олимпийские Игры, которые пройдут в Токио. В утвержденном списке указано 158 спортсменов, которые будут соревноваться в 26 видах спорта.

Впоследствии стало известно, что украинского гимнаста Олега Верняева дисквалифицировали на 4 года за употребление допинга. Спортсмен пропустит Олимпийские игры в Токио.

20 июля украинского легкоатлета Главани дисквалифицировали с Олимпиады-2020.

Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

За несколько дней до начала Олимпиады ситуация с распространением коронавируса остается непростой: суточный прирост количества новых случаев в японской столице держится на отметке выше тысячи. С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио снова вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.

Несколько иностранных спортсменов, проживающих в Олимпийской деревне в Токио, уже заболели COVID-19.

Губернатор Токио уверяет, что система здравоохранения города готова к Олимпиаде-2020.

По материалам: УНН