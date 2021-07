Назван город-хозяин Олимпийских игр 2032

Австралийский Брисбен избран столицей летних Олимпийских игр 2032 года. Решение было принято в среду на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио, пишет .

Брисбен был единственным кандидатом на проведение Игр. Из 80 голосовавших 72 проголосовали “за”, пятеро — “против”.

Столица Игр впервые была избрана по новой процедуре — без заявочной кампании городов-кандидатов. В июне 2019 года МОК серьезно изменил правила избрания мест проведения олимпийских соревнований: были созданы комиссии по зимним и летним Олимпиадам, которые обсуждают возможность проведения Игр с национальными олимпийскими комитетами и правительствами стран, изъявившими желание принять соревнования, после чего отбирают наиболее подходящих кандидатов и выносят их на утверждение исполкома МОК.

Реформы были необходимы, чтобы снизить затраты городов на заявочные кампании и исключить варианты, которые бы требовали больших финансовых вливаний в создание олимпийской инфраструктуры.

It’s official! The Olympic Games are heading back to Australia for #Brisbane2032!Explore your future Olympics host right here.#FasterHigherStrongerTogether@AUSOlympicTeam pic.twitter.com/CuUvsgCq8s

— Olympics (@Olympics) July 21, 2021

Заседание 138-й сессии МОК в Токио:

С избранием Брисбена стали известны хозяева всех летних Олимпийских игр до 2032 года. После Токио Олимпиаду примут Париж (2024 года) и Лос-Анджелес (2028).

По материалам: УНН